Моррисси довел серию игр с передачами до 10. За последние 35 лет только у 5 защитников в НХЛ было больше

Защитник « » довел серию игр с передачами до 10.

Игрок «Джетс» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата против «Оттавы» (5:1).

27-летний канадец улучшает рекорд канадского клуба по продолжительности результативной серии среди защитников.

Что касается серий игр с передачами, то за последние 35 лет более длинные были только у 5 защитников – Брайана Лича (15, 1991/92), Фила Хаусли (14, 1992/93), (13, 2021/22), Гарри Гэлли (11, 1993/94) и (11, 1990/91).

В текущем сезоне у Моррисси стало 38 (6+32) очков в 32 играх при полезности «+16».