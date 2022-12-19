Александр Тихонов предложил создать Российскую хоккейную лигу: «Надо платить спорту, тогда и хоккей будет такой, как надо. Нам будут завидовать, а уезжать никто не будет»

предложил создать Российскую хоккейную лигу.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону также прокомментировал итоги финала Кубка Первого канала. В решающем матче сборная России уступила Беларуси (4:5 Б).

«Как любитель хоккея и знаток, думаю, этот матч был дружеским, чтобы не травмироваться. Игра была интересная с красивым катанием.

Не могу понять: почему белорусы должны проигрывать? Россия проиграла Беларуси, ой-ой. Ничего страшного в этом нет! Посмотрели игру с нашими братьями.

Если бы у нас наверху была голова, то давно бы сделали РХЛ – Российскую хоккейную лигу. Хватит смотреть на НХЛ! Там 50 человек наших играет, да каких!

Надо платить спорту. Тогда и хоккей будет такой, какой надо. Нам будут завидовать [в мире], а уезжать никто не будет», – сказал Тихонов.