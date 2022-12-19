Александр Тихонов предложил создать Российскую хоккейную лигу: «Надо платить спорту, тогда и хоккей будет такой, как надо. Нам будут завидовать, а уезжать никто не будет»

Теги Сборная России по хоккею Александр Тихонов Сборная Беларуси по хоккею Кубок Первого канала КХЛ Хоккей

Александр Тихонов предложил создать Российскую хоккейную лигу.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону также прокомментировал итоги финала Кубка Первого канала. В решающем матче сборная России уступила Беларуси (4:5 Б).

«Как любитель хоккея и знаток, думаю, этот матч был дружеским, чтобы не травмироваться. Игра была интересная с красивым катанием.

Не могу понять: почему белорусы должны проигрывать? Россия проиграла Беларуси, ой-ой. Ничего страшного в этом нет! Посмотрели игру с нашими братьями. 

Если бы у нас наверху была голова, то давно бы сделали РХЛ – Российскую хоккейную лигу. Хватит смотреть на НХЛ! Там 50 человек наших играет, да каких!

Надо платить спорту. Тогда и хоккей будет такой, какой надо. Нам будут завидовать [в мире], а уезжать никто не будет», – сказал Тихонов. 

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