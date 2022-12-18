Мэттьюс об Овечкине: «Он рабочая лошадка на льду и любит забивать. Мы свидетели невероятной истории»

назвал стабильность одним из важных факторов карьеры .

« » сыграет с « » в предстоящем матче регулярного чемпионата .

«Мы являемся свидетелями довольно невероятной истории. Много вещей делают его таким великим игроком, но основное – это фактор стабильности. Он показывает свою силу в каждой игре, в каждом сезоне.

Александр выходит на каждый матч как на последний. Он рабочая лошадка на льду и любит забивать. Мы говорим об этом на протяжении всей его карьеры», – сказал американский нападающий «Мэйпл Лифс».

На данный момент на счету Овечкина 800 голов в НХЛ.