Арсений Грицюк: «Приятно, что взяли в сборную с такой статистикой. Надо себя показывать. Где-то подрасслабился»

Арсений Грицюк высказался о своей результативности.

В этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Грицюк набрал 22 (7+15) очков. Больше половины голов форвард забил в последний шести играх.

– Очень приятно, что взяли в сборную с такой статистикой. Надо себя показывать. Не думаю, что это какой‑то синдром второго сезона. Просто где‑то сам подрасслабился, и последние игры показывают, что если можешь показывать свой хоккей, то и статистика улучшится.

– Может, новая арена виновата?

– Мы как раз разговаривали с Толчинским на эту тему. Посчитали, что я первое время вообще набрал всего два очка на домашней арене, всё остальное – на выезде. Но вот в последней серии набрал хорошо. Надеюсь, что место силы, как ее называют, придаст и мне силы, – сказал форвард «Авангарда».