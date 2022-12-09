Генменеджер «Авангарда» о лимите: «Если хотим сохранить уровень КХЛ, нужны хорошие легионеры. Молодые все равно поедут в НХЛ, что бы мы им ни предлагали»

Генеральный менеджер «Авангарда» считает, что нужны хорошие легионеры для поддержания уровня лиги.

– Алексей Морозов заявил, что тема с лимитом еще не решена и будет обсуждаться на ближайшем совете директоров в Челябинске. Ваша с Крыловым позиция осталась неизменной?

– И я, и Крылов считаем, что если мы хотим сохранить уровень лиги, то нам нужны хорошие легионеры. Все равно молодые ребята, которых выбрали на драфте , поедут в Америку, что бы мы им ни предлагали.

Понятно, что если тот же продолжит прогрессировать, то мы продлим его только на год. А потом уедет туда, как Егор Чинахов.

Егор – молодец. Парень воспользовался шансом, который ему предоставили. Тяжело не тяжело, но зацепился за него. Его ни разу не спускали вниз, он всегда был наверху. Да, были разные игры, был процесс адаптации. Сейчас он проявил себя. У него хорошие перспективы. Такая же возможность есть и у Арсения.

Естественно, нам хочется его оставить. Я уже немножко общался с ним по этому поводу. Но не могу сказать, как в итоге все сложится. То же самое и по .

Мое мнение – сейчас им нужно чуть крепче встать на ноги, подзаработать какие-то деньги, помочь своим родителям, которые вложили в них определенные средства и силы, попасть в сборную. А уже потом, будучи более-менее сложившимися игроками, можно ехать в НХЛ.

– Согласны, что по Грицюку в начале сезона ударили баннеры с его лицом по всему городу?

– Мне кажется, что Арсений – парень, зацикленный именно на хоккее, который старается всю шумиху держать на стороне.

Естественно, в его жизни случились Олимпиада, звание «Заслуженный мастер спорта», изменение финансовых условий, повышенное внимание со стороны болельщиков. Выдержать все это в таком возрасте не так просто.

Наверное, был такой период, когда он немного дал слабину. Сейчас он делает правильные выводы и понимает, что без работы, хорошего тренировочного процесса и соблюдения спортивного режима ничего не получится. Я верю в него. У Арсения все будет хорошо, – заявил Рашид Хабибулин.

Зачем в России лимит на легионеров? Все просто: власть не верит в наших игроков и жутко боится конкуренции