Овечкин о 801-й шайбе и 2-м месте в списке снайперов НХЛ: «Ребята, давайте далеко не забегать. Никогда не знаешь, что произойдет»

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Александр Овечкин высказался о возможном выходе на второе место в списке лучших снайперов НХЛ.

У Овечкина 800 голов в НХЛ. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

«Никогда не знаешь, что произойдет, верно? Я просто должен выходить и играть изо всех сил. И если это произойдет, то здорово.

Если нет, будем работать и постараемся сделать так, чтобы это произошло. 

Ребята, давайте не забегать слишком далеко», – сказал капитан «Вашингтона».

Все о 800 голах Овечкина в НХЛ. Подсчитали даже дни недели, в которые он чаще забивал  

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