Овечкин о 801-й шайбе и 2-м месте в списке снайперов НХЛ: «Ребята, давайте далеко не забегать. Никогда не знаешь, что произойдет»

высказался о возможном выходе на второе место в списке лучших снайперов НХЛ.

У Овечкина 800 голов в НХЛ. Впереди только (801) и Уэйн Гретцки (894).

«Никогда не знаешь, что произойдет, верно? Я просто должен выходить и играть изо всех сил. И если это произойдет, то здорово.

Если нет, будем работать и постараемся сделать так, чтобы это произошло.

Ребята, давайте не забегать слишком далеко», – сказал капитан « ».

Все о 800 голах Овечкина в НХЛ. Подсчитали даже дни недели, в которые он чаще забивал