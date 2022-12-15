Овечкин о 801-й шайбе и 2-м месте в списке снайперов НХЛ: «Ребята, давайте далеко не забегать. Никогда не знаешь, что произойдет»
Александр Овечкин высказался о возможном выходе на второе место в списке лучших снайперов НХЛ.
У Овечкина 800 голов в НХЛ. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).
«Никогда не знаешь, что произойдет, верно? Я просто должен выходить и играть изо всех сил. И если это произойдет, то здорово.
Если нет, будем работать и постараемся сделать так, чтобы это произошло.
Ребята, давайте не забегать слишком далеко», – сказал капитан «Вашингтона».
Все о 800 голах Овечкина в НХЛ. Подсчитали даже дни недели, в которые он чаще забивал
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