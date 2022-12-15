Дроздов о травме: «Уже все нормально, полностью восстановился. Потихоньку вхожу в ритм»

сообщил, что полностью восстановился после травмы.

Нападающий «Салавата Юлаева» не играл с 21 ноября.

– Сегодня вы провели полноценную тренировку в общей группе. Было видно, что очень рады вернуться. Расскажите, как прошло занятие на льду?

– Все прошло хорошо. Немного было тяжело, я давно не катался, но вхожу потихоньку в ритм.

– Как самочувствие?

– Уже все нормально, полностью восстановился.

– Тяжело было смотреть хоккей с трибуны?

– Думаю, нет хоккеистов, которым хотелось бы сидеть на трибуне и смотреть матч со стороны. Ничего страшного, не такая серьезная травма.

– Чем развлекались? Компьютерные игры, книги или сериалы?

– Всего по чуть-чуть. Тренировался по индивидуальной программе.

– Был короткий отпуск, как его провели?

– Слетал домой в Минск, там тоже тренировался и поддерживал форму. Много матчей пропустил, поэтому занимался дополнительно.

– Впереди четырехматчевая домашняя серия. С каким настроением готовитесь к играм?

– Ждем болельщиков на «Уфа-Арене» – они наш шестой полевой игрок, так что нам нужна их поддержка, – сказал нападающий .