Дроздов о травме: «Уже все нормально, полностью восстановился. Потихоньку вхожу в ритм»
Иван Дроздов сообщил, что полностью восстановился после травмы.
Нападающий «Салавата Юлаева» не играл с 21 ноября.
– Сегодня вы провели полноценную тренировку в общей группе. Было видно, что очень рады вернуться. Расскажите, как прошло занятие на льду?
– Все прошло хорошо. Немного было тяжело, я давно не катался, но вхожу потихоньку в ритм.
– Как самочувствие?
– Уже все нормально, полностью восстановился.
– Тяжело было смотреть хоккей с трибуны?
– Думаю, нет хоккеистов, которым хотелось бы сидеть на трибуне и смотреть матч со стороны. Ничего страшного, не такая серьезная травма.
– Чем развлекались? Компьютерные игры, книги или сериалы?
– Всего по чуть-чуть. Тренировался по индивидуальной программе.
– Был короткий отпуск, как его провели?
– Слетал домой в Минск, там тоже тренировался и поддерживал форму. Много матчей пропустил, поэтому занимался дополнительно.
– Впереди четырехматчевая домашняя серия. С каким настроением готовитесь к играм?
– Ждем болельщиков на «Уфа-Арене» – они наш шестой полевой игрок, так что нам нужна их поддержка, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».
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