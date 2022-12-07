Никитин о 3:2 со «Спартаком» после 0:2: «Парни гнули свою линию и получили награду. Получилось встряхнуть команду»

высказался о победе «Локомотива» над .

Ярославцы обыграли московский клуб (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, уступая по его ходу со счетом 0:2.

«Тяжело складывалась игра для нас. Не все получалось. Парни гнули свою линию и получили вознаграждение. Сегодня получилось встряхнуть команду и победить.

У нас много травмированных, но мы всегда находим путь для победы. Если кто-то травмирован, то кто-то получает шанс. Молодые играют. А это свежие силы, свежие эмоции», – сказал главный тренер .