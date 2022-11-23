Вудкрофт об 1:2 ОТ с «Витязем»: Расстроен. «Динамо» контролировало игру, но не победило. Большинство не сработало»

Главный тренер минского подвел итоги матча с (1:2 ОТ).

«Расстроен результатом. Мы контролировали игру, но не смогли победить. Большинство не сработало, мы имели четыре шанса, что и сделало разницу. Дисциплина была хорошей, контролировали шайбу, во многих компонентах были лучше соперника, но большинство подвело, что и сделало результат в игре.

Если посмотреть на количество бросков, то можно понять, что мы вели игру на протяжении всех 60 минут. Команда играет правильно, но мы говорили о реализации моментов. Нужно играть под воротами менее красиво, где-то заносить шайбу в ворота, добивать ее, закрывать вратарь, забивать трудовые голы.

Мы также говорили о том, что нужно понимание того, куда придет шайба после отскока, что и как делать. Команда усердно работает, нужно лишь преодолеть этот барьер, и все будет в порядке», – сказал .