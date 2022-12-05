Быков о Билялетдинове в штабе «Ак Барса»: «Руководство нашло взаимопонимание с ним, чтоб он помог Бабенко в этой трудной ситуации»

высказался о возвращении в тренерский штаб .

«В связи с тем, что Зинэтула Хайдярович был и раньше главным тренером «Ак Барса», а сейчас занимает руководящий пост в клубе и связан с его развитием, то, его поддержка была бы как раз кстати на этом переходном периоде по поиску главного тренера.

До того момента, пока не будет назначен главный тренер, поддержка и помощь Билялетдинова всем специалистам и игрокам понятна.

Имея в структуре казанского клуба специалиста такого высокого уровня и с громадным опытом, это нормально, что руководство нашло взаимопонимание с ним, чтоб он помог в этой трудной ситуации временно исполняющему обязанности Бабенко», – сказал бывший главный тренер сборной России.