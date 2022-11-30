Вице-президент КХЛ: «АвтоВАЗ» – лидер российского автомобильного рынка, надежный и популярный. Уверены, сотрудничество получится полезным»

Вице-президент КХЛ высказался о заключении партнерства с компанией «АвтоВАЗ».

«К большой семье партнеров и друзей КХЛ присоединяется легендарный бренд LADA. «АвтоВАЗ» – это лидер российского автомобильного рынка с богатой историей, надежный и популярный среди населения. КХЛ – сильнейшая хоккейная лига Евразии, одна из лучших российских профессиональных спортивных лиг.

В этом КХЛ и LADA похожи – мы стремимся быть первыми в своих отраслях и ежедневно над этим работаем.

Уверены, что сотрудничество получится полезным и позитивным для обеих сторон, а совместные проекты, которые будут реализованы с LADA в нынешнем сезоне, вдохновят нашу аудиторию и откроют путь к новым достижением», – сказал Сергей Доброхвалов.