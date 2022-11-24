«Сиэтл» впервые в НХЛ забросил 8 шайб в одном матче – в ворота «Сан-Хосе».

впервые в забросил 8 шайб в одном матче – в ворота .

«Кракен» добился победы над «Шаркс» (8:5) в регулярном чемпионате и установил новый клубный рекорд по голам за игру.

Ранее лучшим достижением были 7 шайб в ворота «Баффало» в ноябре прошлого года (7:4).

Дубль сегодня сделал , также отличились , Оливер Бьоркстранд, Винс Данн, Джеймисон Олексяк, Райан Донато и Мэттью Бенирс.

С 25 очками в 19 матчах команда под руководством Дэйва Хэкстола занимает 2-е место в Тихоокеанском дивизионе.