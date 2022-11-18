Оутс о том, какой будет его реакция на предложение потренировать сборную России: «Для меня это было бы большой честью»

заявил, что предложение потренировать сборную России было бы для него большой честью.

– Представим, что НХЛ все-таки запускает Кубок мира, и вам лига предложит потренировать сборную России. Какой будет ваша реакция?

– Очень интересный вопрос. Для меня это было бы почетно.

Конечно, уверен, что многие российские тренеры не были бы слишком рады, если бы ко мне обратились с таким предложением. Но для меня это было бы большой честью, – сказал бывший главный тренер «Вашингтона».

Ранее НХЛ сообщила, что планы по организации Кубка мира перенесены на февраль 2025 года. Изначально ожидалось, что он состоится в 2024 году.