Беруби о «Сент-Луисе» после 3:2 с «Вегасом»: «Эта игра была лучше предыдущей. Не так много потерь, соперник остался без подарков»
Крэйг Беруби считает, что «Сент-Луис» прогрессирует в последних матчах.
После антирекордных 8 поражений подряд в основное время «Блюз» одержали 2 победы подряд. Сегодня был обыгран «Вегас» (3:2).
«Мы растем. Мы делаем хорошую работу. Эта игра была лучше предыдущей. Мы должны продолжать прогрессировать.
Сегодня наша игра с шайбой была стабильной, потерь было не так много. В таких случаях соперники остаются без подарков», – сказал главный тренер «блюзменов».
Комментарии