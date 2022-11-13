Беруби о «Сент-Луисе» после 3:2 с «Вегасом»: «Эта игра была лучше предыдущей. Не так много потерь, соперник остался без подарков»

считает, что прогрессирует в последних матчах.

После антирекордных 8 поражений подряд в основное время «Блюз» одержали 2 победы подряд. Сегодня был обыгран (3:2).

«Мы растем. Мы делаем хорошую работу. Эта игра была лучше предыдущей. Мы должны продолжать прогрессировать.

Сегодня наша игра с шайбой была стабильной, потерь было не так много. В таких случаях соперники остаются без подарков», – сказал главный тренер «блюзменов».