«Филадельфия» забрала Беллоуза с драфта отказов «Айлендерс»
Киффер Беллоуз перешел в «Филадельфию».
«Флайерс» забрали 24-летнего нападающего с драфта отказов, куда он был помещен «Айлендерс».
Контракт американского хоккеиста с кэпхитом 1,2 миллиона долларов рассчитан до конца текущего сезона.
Беллоуз провел одну игру за «островитян» в нынешнем чемпионате НХЛ. В прошлом сезоне форвард набрал 19 (6+13) очков в 45 матчах.
Киффер был выбран «Айлендерс» в первом раунде драфта НХЛ-2016 под общим 19-м номером.
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