«Филадельфия» забрала Беллоуза с драфта отказов «Айлендерс»

перешел в «Филадельфию».

«Флайерс» забрали 24-летнего нападающего с драфта отказов, куда он был помещен «Айлендерс».

Контракт американского хоккеиста с кэпхитом 1,2 миллиона долларов рассчитан до конца текущего сезона.

Беллоуз провел одну игру за «островитян» в нынешнем чемпионате НХЛ. В прошлом сезоне форвард набрал 19 (6+13) очков в 45 матчах.

Киффер был выбран в первом раунде драфта НХЛ-2016 под общим 19-м номером.