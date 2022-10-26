Георгиев о победе в 1-м матче против «Рейнджерс»: «Довольно эпично. Пытался уменьшить масштаб происходящего, делать все как обычно»

поделился эмоциями от победы над «Рейнджерс» – своей бывшей командой.

«Колорадо» обыграл «синерубашечников» в Нью-Йорке со счетом 3:2 Б.

Российский вратарь отразил 44 броска из 46 и был признан первой звездой. Также он парировал 3 броска из 4 в послематчевой серии буллитов.

Он проводил первый матч в против клуба из Нью-Йорка, за который выступал с 2017 по 2022 год.

– Вы обыграли свою бывшую команду на «Мэдисон Сквер Гарден» по буллитам. Каково это было?

– Довольно эпично (улыбается). Это особенная арена и особенная команда для меня. Я ценю парней, которые сражались на протяжении всего матча. Не уступали и продолжали грамотно играть. Они проделали большую работу, тем ценнее для меня эта победа.

– Вы играли в «Рейнджерс» 5 лет. Какие эмоции испытывали перед игрой?

– Немного необычно было. Много знакомых мест, порой отвлекаешься, думая о времени, проведенном здесь. Но я просто пытался уменьшить масштаб происходящего, делать все как обычно.

– Вы 5 лет тренировали буллиты с этими игроками. В решающий момент вы остановили бросок Лафреньера, знали, что он будет делать?

– Стараюсь не ассоциировать парней с каким-то одним движением. У каждого из них есть несколько приемов в арсенале. Но думаю, что да, это помогает знать, что игроки могут сделать. Конечно же, и они знают, что могу сделать я. Это дорога с двусторонним движением. Я рад, что набрался терпения и просто показал свою игру, – сказал Георгиев.

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