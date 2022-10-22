Паршин о словацкой лиге: «Уровень удивил – более атакующий хоккей, чем в КХЛ. Никто не сидит в своей зоне, все в динамике!»

считает, что в Словакии хоккей более атакующий, чем в .

– Не мог ли повлиять на интерес к вам в КХЛ сезон в Словакии?

– Наоборот, в в получил бесценный опыт. Уровень словацкой лиги удивил – там играют в более атакующий хоккей, чем в КХЛ, никто не сидит в своей зоне, все быстро проходят центр площадки, все в динамике!

Да, общий уровень мастерства в КХЛ, наверное, повыше, но в Экстралиге очень современный хоккей. И все построено на позитиве, на улыбках, на доверии к игрокам. Это тоже бросилось в глаза.

– Своей игрой за «Кошице» довольны?

– В 39 матчах чемпионата набрал 43 очка. К сожалению, в полуфинале плей-офф мы уступили – . Но сезон в целом получился позитивным, решения ехать в Словакию считаю правильным, – сказал форвард «Югры».