У Барабанова 0 очков и «минус 4» в трех матчах сезона в «Сан-Хосе»

не отметился результативными действиями в трех матчах нового сезона .

Нападающий заработал показатель полезности «минус 1» при игровом времени 16:57 в игре против (2:1).

Российский форвард завершал все три игры сезона с отрицательным показателем полезности: против «Айлендерс» полезность составила «минус 2», против «Рейнджерс» – «минус 1». Общий показатель – «минус 4».

Подробную статистику 28-летнего хоккеиста можно изучить здесь.