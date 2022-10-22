У Барабанова 0 очков и «минус 4» в трех матчах сезона в «Сан-Хосе»
Александр Барабанов не отметился результативными действиями в трех матчах нового сезона НХЛ.
Нападающий «Сан-Хосе» заработал показатель полезности «минус 1» при игровом времени 16:57 в игре против «Нью-Джерси» (2:1).
Российский форвард завершал все три игры сезона с отрицательным показателем полезности: против «Айлендерс» полезность составила «минус 2», против «Рейнджерс» – «минус 1». Общий показатель – «минус 4».
Подробную статистику 28-летнего хоккеиста можно изучить здесь.
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