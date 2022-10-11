Первый тренер Назарова: «Андрюха говорил: «Всегда буду биться за молодых!» Еще тогда понимал, что он будет тренером. В «Сочи» у него полный порядок»

Первый тренер сказал, что рано разглядел в нем тренера.

«Я Андрюху помню, когда он еще у меня говорил: «Я всегда буду биться за молодых!» И он всегда бился! Я еще тогда понимал, что этот человек будет тренером.

Он после меня отыграл больше 10 лет в Северной Америке, а потом говорил: «Что мне делать, Виктор Михайлович?»

Я сейчас смотрю за Андреем и его командой. Там полный порядок, они добьются своего», – сказал Виктор Перегудов.

После 15 матчей Назарова занимает последнее место в таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ при 3 победах и 8 очках.