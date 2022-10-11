Первый тренер Назарова: «Андрюха говорил: «Всегда буду биться за молодых!» Еще тогда понимал, что он будет тренером. В «Сочи» у него полный порядок»
Первый тренер Андрея Назарова сказал, что рано разглядел в нем тренера.
«Я Андрюху помню, когда он еще у меня говорил: «Я всегда буду биться за молодых!» И он всегда бился! Я еще тогда понимал, что этот человек будет тренером.
Он после меня отыграл больше 10 лет в Северной Америке, а потом говорил: «Что мне делать, Виктор Михайлович?»
Я сейчас смотрю за Андреем и его командой. Там полный порядок, они добьются своего», – сказал Виктор Перегудов.
После 15 матчей «Сочи» Назарова занимает последнее место в таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ при 3 победах и 8 очках.
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