Генменеджер «Далласа» о переговорах с Робертсоном: «Новостей нет, работаем. Знаю, что фанаты волнуются, но нужно проявить терпение»

Генеральный менеджер прокомментировал ход переговоров с .

23-летний нападающий находится в статусе ограниченно свободного агента.

– На данный момент никаких новостей нет. Мы работаем над этим.

– Знаю, что болельщики начинают нервничать. Чувствуете ли вы давление из-за приближения дедлайна?

– Я знаю, что они волнуются, но я уже проходил через нечто подобное раньше. Такое происходит не в первый и не в последний раз, нужно проявлять терпение. Это процесс, время еще есть.

– Можете ли вы сказать что-либо о сроке сделки, о том, придется ли проводить обмены?

– Понимаю, что люди пытаются разобраться во всех возможных аспектах, но есть много деталей, которые необходимо учесть, и мы рассматриваем все варианты. В этом деле много переменных, и я не хочу их обсуждать, – заявил .