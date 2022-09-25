Дроздов о 3:2 с Минском: «Всегда с родным клубом матчи принципиальные. У «Салавата» 2 победы из 2, я очень доволен»

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Форвард «Салавата» Иван Дроздов доволен победой над минским «Динамо». 

Уфимцы обыграли клуб из Беларуси (3:2 Б) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Тяжелый матч. «Динамо» – очень быстрая команда, плюс мы прилетели с Дальнего Востока. Хорошо, что победили.

– Насколько для вас первый матч против минского «Динамо» на «Уфа-Арене» был принципиален?

– Всегда с родным клубом матчи принципиальные. У нас две победы из двух. Я очень доволен.

– Буллит получился очень красивым…

– Ждал, что вратарь будет делать. Убрал, забил.

– Впереди «Зеленое дерби». Ждете эту игру?

– Да, очень хочется сыграть, тем более, дома, – сказал Дроздов.

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