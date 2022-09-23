Алексей Терещенко: «В «Ак Барсе» много ярких личностей, и это большая проблема»

Бывший игрок оценил перспективы команды при Олеге Знарке.

– Как вы думаете, удастся ли Олегу Знарку привести звездный «Ак Барс» к общему знаменателю?

– Баланс и внутреннее единение коллектива – главные слагаемые успеха в хоккейной философии Олега Валерьевича. Но уже сейчас очевидно, что построить настоящую команду в Казани ему будет значительно сложнее, чем, например, в московском «Динамо».

В коллективе много ярких личностей, желающих быть лидерами, и это большая проблема как на льду, так и вне его. Если у Знарка все получится, то «Ак Барс» – один из главных фаворитов сезона, если нет, то все будет очень сложно и весьма неоднозначно, – сказал .