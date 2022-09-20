Защитник «Торпедо» Сизов: «Хорошо, что умеем выигрывать и в овертайме, и по буллитам. Такие победы закаляют характер»

оценил победу «Торпедо» над (2:1 Б).

«Нет никаких проблем, что мы сейчас мало забиваем. Такие игры тоже должны быть. Такие победы закаляют характер, и команда становится только сильнее. Хорошо, что мы умеем выигрывать и в овертайме, и по буллитам.

Конечно, когда выходишь на третий период при счете 1:0, то хочется сыграть понадежнее. Но мы играем только в атакующий хоккей. По моментам у нас во всех играх преимущество.

В эпизоде с удалением не знаю, что там могло не понравиться сопернику. Был простой, игровой момент. Раз мы реализовали большинство, значит, все правильно было сделано», – сказал защитник .