Эвандер Кэйн о мировом соглашении с «Сан-Хосе»: «Рад, что наконец-то закрыл эту страницу своей карьеры. Невзгоды сделали меня сильнее»

высказался об уходе из «Сан-Хосе».

В январе клуб расторг договор с нападающим, обвинив его в нарушении ковид-протокола и недельном прогуле. Соглашение было рассчитано до 2025 года. В качестве свободного агента Кэйн подписался с «Эдмонтоном» до конца сезона, а летом заключил с «Ойлерс» новое соглашение до 2026 года с кэпхитом 5,125 млн.

Сегодня стало известно, что «Шаркс» достигли мирового соглашения с игроком относительно расторжения его контракта. Он получит компенсацию в размере около 2,5 млн долларов.

«Я играл в свой лучший хоккей в и полностью выкладывался на льду. Мне очень нравилось играть перед фанатами «Шаркс», и я ценю своих преданных поклонников, которые поддерживали меня все это время. Невзгоды могут либо сломить тебя, либо сделать сильнее, и они, безусловно, сделали меня сильнее.

Я рад, что наконец-то закрыл эту страницу своей хоккейной карьеры. , вперед!» – написал Кэйн.