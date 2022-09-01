Валерий Каменский: «Не вижу проблем из-за отсутствия легионеров и иностранных клубов. КХЛ будет прекрасно развиваться без них»

считает, что на -2023 будут претендовать шесть-восемь клубов.

«Новый сезон – это всегда ожидания. Сейчас кого-то тяжело выделять. Я уверен, что будет много сюрпризов. Составы у всех классные, все укомплектованы, провели хорошую предсезонку.

Предсезонные турниры показали, что клубы настроены очень серьезно. Думаю, в этом году будет больше лидеров. Команд шесть-восемь будут претендовать на Кубок Гагарина.

Я не вижу никаких проблем из-за отсутствия легионеров и иностранных клубов. КХЛ будет прекрасно развиваться без них. Зрелищности будет только больше, потому что у молодых игроков появится шанс проявить себя. Все команды будут более-менее в одинаковых условиях, и борьба будет интересная.

Никакой паники нет и не должно быть. Мы никогда не стояли на месте. Сейчас еще больше внимания будет уделено внутренним делам. Например, развитию детско-юношеского хоккея», – сказал вице-президент .