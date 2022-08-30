Генменеджер «Авангарда» о Костине: «Ему было сделано предложение. Клим сказал, что будет пытаться пробиться в состав клуба НХЛ»

высказался о возможном возвращении в «Авангард».

В июле стало известно, что российский нападающий продлил контракт с на один год.

«Ничего нового не скажу. Ему было сделано предложение, Клим сказал, что будет пытаться пробиться в состав клуба НХЛ.

Если будет возможность вернуться в «Авангард», то с удовольствием нам об этом сообщит. Права на игрока принадлежат нам», – сказал генменеджер .

Костин выступал за «Авангард» в сезоне-2020/21 и стал обладателем Кубка Гагарина в составе омской команды.

Агент Черных: «Решение Костина – играть в НХЛ. Но если в сезоне ситуация изменится, можем найти компромисс с «Авангардом»