Агент Черных: «Решение Костина – играть в НХЛ. Но если в сезоне ситуация изменится, можем найти компромисс с «Авангардом»

Теги Авангард Сент-Луис Алексей Волков НХЛ КХЛ Александр Черных Клим Костин Хоккей

Агент Александр Черных назвал условия возможного возращения Клима Костина в «Авангард».

В июле стало известно, что российский нападающий продлил контракт с «Сент-Луисом» на один год.

– Насчет Клима Костина появлялась информация, что им интересуется «Авангард».

– Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков не один раз говорил, что они бы с удовольствием взяли Костина в команду, если у него появится такое желание.

Но на сегодняшний день его решение – играть в НХЛ. У Костина действующий контракт.

Если в начале или в середине сезона ситуация изменится, мы можем найти компромиссное решение с «Авангардом», – сказал Черных.

Костин выступал за «Авангард» в сезоне-2020/21 и стал обладателем Кубка Гагарина в составе омской команды.

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