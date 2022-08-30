Никитин о возможных драках в матчах с «Сочи»: «У «Локомотива» ребята крепкие, так что не вижу в этом никакой проблемы»

Теги Авангард Локомотив драки Игорь Никитин КХЛ Сочи Спорт-Экспресс Хоккей

Игорь Никитин рассказал о своем отношении к дракам.

– Видели, что творилось в матчах «Сочи» с «Авангардом»? Если увидите перед стартовым вбрасыванием игры с «Сочи» пять бойцов, что будете делать?

– Так у нас ребята тоже крепкие, так что не вижу в этом никакой проблемы.

– То есть готовы принять бой?

– А что, это же хоккей. Все нормально.

Когда я был в «Авангарде», у нас с «Витязем» были такие же отношения. Не то чтобы я безразличен, но я к этому спокойно отношусь, – сказал главный тренер «Локомотива».

«Авангард» и «Сочи» начали матч с массовой драки – второй раз за лето. Это уже традиция Назарова

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные