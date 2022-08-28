Назем Кадри: «Большая честь быть первым мусульманином, который смог привезти Кубок Стэнли в мечеть»

рассказал, почему решил привезти в мечеть.

Он провел свой день с трофеем в Лондоне (Онтарио).

«Я парень из Лондона, это улицы, на которых я вырос, это мечеть, в которую я приходил.

Для меня большая честь и привилегия быть первым мусульманином, который смог привезти Кубок Стэнли в мечеть. Это то, что я всегда буду уважать и всегда буду помнить.

Это часть моего прошлого, часть того, кто я есть. Есть причина, по которой я принес и продемонстрировал его. Я думаю, что сообщество этого заслуживает. Они поддерживали меня с самого начала, поэтому я хотел поделиться этим со всеми», – сказал нападающий.

Считается, что трофей впервые в истории привезли в мечеть.

Кадри стал первым мусульманином, выигравшим Кубок Стэнли. Он стал обладателем трофея в составе .

В августе Кадри подписал 7-летний контракт с .