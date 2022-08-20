Евгений Лисовец: «Нельзя быть довольным собой. Когда такое случается с игроком, он сразу перестает развиваться»

сообщил, что уже неплохо освоился в «Адмирале».

Защитник перешел в клуб 8 июня.

«В «Адмирале» уже неплохо освоился, познакомился с ребятами, пообщались с тренерами, все нормально, в рабочем режиме.

В первую очередь я благодарен клубу, тренерскому штабу за то, что в меня поверили, пригласили на определенную роль. Если я здесь, я буду выкладываться, делать все, что потребует тренерский штаб. Главные задачи? Помочь команде и показать, что я здесь не просто так.

В клубе я готов к любой роли. В меньшинстве надо выйти – выйду, в большинстве – тоже. Готов ко всему.

Прошлый сезон? Я не оценщик, нужно просто играть, а оценивает пусть кто-то другой. В любом случае все, что произошло в прошлом году, – это опыт. Тут больше вопрос в том, как ты к этому опыту относишься, какие выводы делаешь.

Нужно идти дальше, не глядя на то, что было. Но я, конечно, определенные выводы для себя сделал. В первую очередь работать. Работать еще больше над определенными своими, командными качествами. Собой нельзя быть довольным. Когда такое случается с игроком, он сразу перестает развиваться», – сказал защитник в эфире телеканала «Беларусь 5».