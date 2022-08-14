«Вегас» продлил форвардов Лешишина (кэпхит 766 тысяч долларов) и Коттера (гибридный контракт) на 3 года

продлил форвардов Джейка Лешишина и Пола Коттера на 3 года.

Контракт 23-летнего Лешишина – односторонний, средняя зарплата составит 766,67 тысячи долларов.

В минувшем сезоне он дебютировал в НХЛ, сыграв 41 матч за «Голден Найтс» при 6 (2+4) очках.

Также в его активе 34 игры за «Хендерсон» в АХЛ и 27 (14+13) баллов.

Соглашение 22-летнего Коттера вступит в силу в сезоне-2023/24 и является гибридным (в первый год контракт будет двусторонним, в два следующих – односторонним).

Зарплата на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов, в в сезоне-23/24 – 125 тысяч (гарантированный минимум за сезон – 200 тысяч).

В минувшем сезоне игрок тоже дебютировал в , забросив 2 шайбы в 7 матчах за «золотых рыцарей».

В АХЛ на его счету 59 игр и 34 (19+15) балла. В Кубке Колдера провел 2 матча и набрал 2 (1+1) очка.