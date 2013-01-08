Тренин подрался с Харой и выиграл по очкам (HockeyFights)

Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин подрался с капитаном Здено Харой в сегодняшнем матче между командами.

Эпизод произошел в середине третьего периода. Оба игрока получили по 5 минут штрафа, а Хара – еще 2 минуты за грубость.

По мнению 63,4% посетителей портала HockeyFights, победу в своей второй драке в НХЛ одержал Тренин. После одного из попаданий россиянина словак пошатнулся и присел на колени.

Тренин провел на льду 7 минут 27 секунд и завершил матч с показателем полезности «-3». В его активе 4 силовых приема.

Победа в матче осталась за «Брюинс» – 6:2.