Тренин подрался с Харой и выиграл по очкам (HockeyFights)

Теги драки Бостон Нэшвилл Здено Хара НХЛ Яков Тренин натив Хоккей

Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин подрался с капитаном «Бостона» Здено Харой в сегодняшнем матче между командами. 

Эпизод произошел в середине третьего периода. Оба игрока получили по 5 минут штрафа, а Хара – еще 2 минуты за грубость. 

По мнению 63,4% посетителей портала HockeyFights, победу в своей второй драке в НХЛ одержал Тренин. После одного из попаданий россиянина словак пошатнулся и присел на колени. 

Тренин провел на льду 7 минут 27 секунд и завершил матч с показателем полезности «-3». В его активе 4 силовых приема. 

Победа в матче осталась за «Брюинс» – 6:2.

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