Жена Сергачева: «Чем люди с другой ориентацией мешают? Это их право – кем быть, что есть, с кем спать»

Жена защитника высказалась на тему дискриминации ЛГБТ.

«Для меня абсолютно нормально, что другой человек может иметь отличную от моей ориентацию. Это его право – кем быть, что одевать, что есть, с кем спать. Это не моя зона контроля, а потому я не буду истерично доказывать, что это ненормально. Что такое вообще «ненормально»? Где эти границы, кто их придумал? Чем вам, собственно, мешают люди с другой ориентацией?

На детей переходить в аргументах – ну хз. Воспитывайте своих детей как вам нужно. Мне это очень напоминает тех самых родителей, которые запрещали песни Моргенштерна (включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента – прим. Sports.ru). Как будто это самое важное… Лучше бы это время посвятили как раз какому-то общему досугу со своими отпрысками.

Тем не менее я не думаю, что детям нужно рассказывать о том, с кем они могут встречаться/кого любить/с кем спать, в раннем возрасте. О какой бы ориентации речь ни шла, гетеросексуальной в том числе. Просто зачем им это в 5 лет?

Толерантность можно прививать и другими способами. Своим примером родителям самим уважать границы и пространство других людей, не унижать тех, кто на них не похож. Дети впитают, для них будет нормой не лезть в чужое дело», – отметила Елизавета Сергачева.