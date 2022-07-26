Директор «Салавата» о селекции: «У нас все в процессе, мы работаем. Вели разговоры со многими игроками»

высказался о селекционной работе «Салавата Юлаева».

– Было много новостей, что «Салават» претендовал на игроков, но подписаны они не были. Насколько вы довольны селекцией?

– Нельзя сказать, доволен я или нет. У нас все в процессе. Мы работаем.

Конечно, мы вели разговоры со многими игроками. От агентов идет предложение, а от нас заинтересованность.

Были игроки, которых мы хотели видеть у себя, но есть много факторов – финансовых и игровых. Конечно, когда рассматриваются игроки экстра-класса, то их все хотят, – сказал спортивный директор .