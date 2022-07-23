Морозов заявил о готовности КХЛ помочь Федотову: «Юрист занимается вопросом, но мы рядом и подключимся, как только будет необходимость»

Президент КХЛ выразил готовность лиги оказать поддержку .

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина в составе , в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

– К чему может привести история с Федотовым? Могут ли они служить в спортротах централизованно?

– Раньше такое было, когда призывались в спортроты.

Ребята, которые старше меня, проходили так службу, я знаю. Проходили службу, потом возвращались в клуб. Надо над этим работать, изучать этот вопрос со всех сторон.

– Как вы узнали о Федотове?

– Как и все – из прессы.

Начали общаться с федерацией, узнали о запросе, спрашивали, чем можем помочь. Насколько я знаю, есть юрист, который занимается вопросом.

На данный момент мы рядом и подключимся, как только будет такая необходимость. Все-таки мы лига, а каждый из ребят – прежде всего гражданин Российской Федерации, – сказал .