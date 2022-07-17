Генменеджер «Питтсбурга» о Пелинге: «Пока у него не все получается. Перемены смогут подстегнуть парня, надеемся»

Рон Хекстолл считает, что Райан Пелинг может прибавить в «Питтсбурге».
23-летний нападающий перешел в клуб в результате обмена из «Монреаля».
В апреле 2019 года он сделал хет-трик и забил победный буллит в первом же матче в НХЛ за «Канадиенс» против «Торонто» (6:5 Б).
В минувшем сезоне на счету 25-го номера драфта НХЛ-2017 17 (9+8) очков в 57 матчах при полезности «минус 21».
В следующем сезоне у него будет действовать односторонний контракт на 750 тысяч долларов.
«Когда Райана выбирали на драфте, он мне очень понравился. Это крупный игрок, который способен прогрессировать.
Пока у него не все получается. Мы надеемся, что перемены смогут подстегнуть парня, и он станет для нас хорошим двусторонним игроком», – сказал генменеджер «Пингвинс».