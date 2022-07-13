Томас и «Сент-Луис» договорились о контракте на 8 лет и 64 млн долларов

заключит долгосрочный контракт со вторым бомбардиром команды.

Нападающий Роберт Томас договорился с клубом о соглашении, рассчитанном на 8 лет. За этот период форвард должен заработать 64 миллиона долларов. В среднем он будет получать 8 миллионов за год.

В минувшем сезоне нападающий набрал 77 (20+57) очков в чемпионате НХЛ. Канадец стал вторым бомбардиром своей команды, уступив лишь форварду Владимиру Тарасенко, в активе которого было 82 (34+48) очка.

В плей-офф Томас провел 12 матчей. Он набрал 6 (2+4) очков в этих играх Кубка Стэнли.

Подробную статистику 23-летнего нападающего можно посмотреть здесь.

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