36-летний Крейчи ведет переговоры о возвращении в «Бостон». Он провел в Чехии прошлый сезон

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Давид Крейчи может вернуться в НХЛ.

36-летний чешский нападающий ведет переговоры с «Бостоном» о возвращении в команду.

Минувший сезон хоккеист провел в чемпионате Чехии, выступая за «Оломоуц» – в системе этого клуба он начинал карьеру.

Крейчи набрал 46 (20+26) очков в 51 матче регулярного чемпионата Чехии. В плей-офф он отметился 5 (3+2) баллами в 5 играх.

В НХЛ нападающий выступал только за «Брюинс» – он дебютировал за команду в сезоне-2006/07 и играл за «мишек» до 2021 года, после чего объявил о возвращении в Чехию. В 2011 году Крейчи стал обладателем Кубка Стэнли.

Всего в НХЛ форвард записал на свой счет 730 (215+515) баллов в 962 матчах.

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