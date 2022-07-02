Генменеджер «Филадельфии» о деле Федотова: «Мы в курсе этой ситуации. Изучаем ее»

Теги происшествия Филадельфия НХЛ Чак Флетчер Иван Федотов Хоккей

Генменеджер «Филадельфии» сообщил, что клуб в курсе ситуации с вратарем Иваном Федотовым.

В пятницу появилась информация о задержании Федотова в Санкт-Петербурге.

Военная прокуратура считает 25-летнего голкипера, недавно подписавшего контракт с «Флайерс», уклонистом от армии.

«Мы в курсе этой ситуации. Изучаем ее. На данный момент других комментариев не будет», – сказал Чак Флетчер. 

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???

«Филадельфия» может заморозить контракт с Федотовым на год в случае открытия уголовного дела против вратаря («Матч ТВ»)

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