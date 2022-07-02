Бучневич о том, что переводил Шестеркину: «Ничего зашкварного нет. У Панарина не такой хороший английский, а я подучил»

Павел Бучневич рассказал Sports.ru о том, как помогал адаптироваться Игорю Шестеркину.

– Ты провел стабильный сезон-2020/21 в в тройке с Крайдером и Зибанежадом. Ожидал, что тебя обменяют в другую команду?

– В моменте мне ничего не предложили и никакого контракта не было. Как я узнал у агента, никаких предложений о продлении не возникало. Агент позвонил генеральному менеджеру – и тот сказал, что я могу разговаривать с другими клубами. Так я и понял, что меня хотят обменять. Выпал вариант с – все довольно быстро решилось, и я оказался тут.

– А почему контракт именно на четыре года?

– Все происходило очень стремительно, и клуб дал понять, что я могу сам выбрать любой срок: два года, шесть лет. Посоветовался с близкими и решил остаться на четыре года.

– Следил за выступлением «Рейнджерс» в этом плей-офф? Что можешь сказать об их игре?

– Конечно, смотрел. У меня там осталось много друзей – с русскими ребятами постоянно контактируем, часто созваниваемся. Рад за них, хороший сезон провели. Шестеркин отлично сыграл, выиграл «Везину». Лучший вратарь лиги! Хорошо забивали в большинстве, прошли две сильные команды до «Тампы».

– Кажется, именно ты помогал Шестеркину освоиться в Америке.

– Так мы были в одной команде. У Панарина не такой хороший английский, а я к тому времени подучил его немного. Так что подсказывал в разных моментах, помогал переводить. Мы с Шестеркиным давно общаемся – и в помощи друг другу нет ничего зашкварного. Любой русский на моем месте помог бы соотечественнику. Я не думаю, что это что-то необычное, – сказал форвард «Блюз».

«Понятно, что я не забью 50 голов, как Овечкин, но могу и что-то другое привнести». Павел Бучневич расцвел в самой русской команде НХЛ