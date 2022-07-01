Мирошниченко выбран на импорт-драфте CHL под 24-м номером

Теги Авангард юниорская лига Квебека КХЛ ВХЛ Канадская хоккейная лига Бленвиль-Буабриан импорт-драфт CHL Иван Мирошниченко Омские Крылья Хоккей

Иван Мирошниченко выбран на импорт-драфте CHL под 24-м номером.

Нападающий системы «Авангарда» задрафтован клубом «Бленвиль-Буабриан» из юниорской лиги Квебека.

Напомним, 28 апреля CHL объявила, что российские и белорусские игроки не будут допущены к участию в импорт-драфте-2022.

Отмечалось, что это не относится к игрокам, которые находятся в защищенном списке команд CHL.

На драфте CHL команды юниорских лиг Квебека, Онтарио, а также Западной хоккейной лиги выбирают в свои команды игроков не из США и Канады.

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