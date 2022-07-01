Иван Мирошниченко выбран на импорт-драфте CHL под 24-м номером.

Нападающий системы «Авангарда» задрафтован клубом «Бленвиль-Буабриан» из юниорской лиги Квебека.

Напомним, 28 апреля CHL объявила, что российские и белорусские игроки не будут допущены к участию в импорт-драфте-2022.

Отмечалось, что это не относится к игрокам, которые находятся в защищенном списке команд CHL.

На драфте CHL команды юниорских лиг Квебека, Онтарио, а также Западной хоккейной лиги выбирают в свои команды игроков не из США и Канады.