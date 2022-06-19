Фетисов о Ничушкине: «Если выиграет Кубок Стэнли, пускай попробует привезти его в Москву. Это будет самый большой вызов»

оценил игру форварда за «Колорадо».

Нападающий сделал дубль в матче финала Кубка Стэнли с «Тампой» (7:0, 2-0 в серии).

«Наверное, среднегорье подходит Ничушкину. Хотя не каждому хоккеисту подходит такое.

Если выиграет Кубок Стэнли, пускай попробует привезти его в Москву. Это будет самый большой вызов», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Фетисов в шутку заявил, что Кубок Стэнли надо выкрасть и привезти в Россию: «В свое время НХЛ тоже не хотела, чтобы я привозил его в Москву»

Кубок Стэнли не приедет в Россию этим летом. НХЛ сообщила об этом игрокам «Колорадо» и «Тампы»