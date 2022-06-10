Фанат «Рейнджерс» напал на болельщика «Тампы» после 5-го матча серии и отправил его в нокаут

Фанат «Рейнджерс» напал на болельщика после 5-го матча серии и нокаутировал его.

Клуб из Нью-Йорка дома уступил «Лайтнинг» в пятом матче финала Восточной конференции (1:3, 2-3).

Инцидент произошел в вестибюле арены, когда болельщики покидали стадион.

В какой-то момент болельщик в красной футболке развернулся и нанес шедшему за ним болельщику «Тампы» мощный удар по лицу.

Тот упал без сознания, а виновник инцидента сразу же ушел и беспрепятственно покинул арену. Другие болельщики клуба из Нью-Йорка оказали пострадавшему первую помощь.

По свидетельствам очевидцев, болельщик «Тампы» пролежал без сознания около 5 минут, прежде чем очнулся.

Пока неизвестно о реакции полиции Нью-Йорка на этот эпизод. Вероятно, против нападавшего будет возбуждено уголовное дело.