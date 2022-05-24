«Ак Барс» обменяет Коваленко в «Торпедо». Сумма компенсации – около 30 млн рублей («Бизнес Online»)

обменяет форварда в .

Как сообщает «Бизнес Online», сумма сделки составит около 30 миллионов рублей. О продаже игрока будет объявлено в ближайшее время.

В прошлом году «Ак Барс» приобрел Коваленко у «Локомотива», подписав с ним двухлетний контракт. Зарплата игрока составляла 25 млн рублей за сезон.

В минувшем регулярном чемпионате Коваленко провел 14 (6+8) очков в 29 матчах. В плей-офф на его счету была одна результативная передача в 6 играх.

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин утверждает, что переговоры между клубами в самом деле ведутся, но сумма компенсации будет значительно меньше 30 млн рублей.