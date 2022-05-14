Впервые с 1992 года в первом раунде Кубка Стэнли будет сыграно 5 седьмых матчей

Впервые с 1992 года в 1-м раунде Кубка Стэнли будет сыграно 5 седьмых матчей.
Сразу 5 серий первого раунда Кубка Стэнли в этом году завершатся в седьмых матчах.
На Востоке после 6 матчей счет 3-3 зафиксирован в сериях «Каролина» – «Бостон», «Торонто» – «Тампа», «Рейнджерс» – «Питтсбург».
На Западе – в сериях «Калгари» – «Даллас» и «Эдмонтон» – «Лос-Анджелес».
Это второй такой случай за последние 30 лет. В 1992 году был установлен рекорд – седьмыми матчами завершились сразу 6 серий из 8.
Отметим, что при формате плей-офф из 4 раундов первый стал играться до 4 побед в 1987 году.