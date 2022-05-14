Впервые с 1992 года в первом раунде Кубка Стэнли будет сыграно 5 седьмых матчей

Теги Питтсбург Рейнджерс Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Кубок Стэнли Калгари Эдмонтон Даллас Лос-Анджелес НХЛ Хоккей

Впервые с 1992 года в 1-м раунде Кубка Стэнли будет сыграно 5 седьмых матчей.

Сразу 5 серий первого раунда Кубка Стэнли в этом году завершатся в седьмых матчах. 

На Востоке после 6 матчей счет 3-3 зафиксирован в сериях «Каролина»«Бостон», «Торонто»«Тампа», «Рейнджерс»«Питтсбург»

На Западе – в сериях «Калгари»«Даллас» и «Эдмонтон»«Лос-Анджелес»

Это второй такой случай за последние 30 лет. В 1992 году был установлен рекорд – седьмыми матчами завершились сразу 6 серий из 8. 

Отметим, что при формате плей-офф из 4 раундов первый стал играться до 4 побед в 1987 году. 

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