ЧМ по хоккею 2022. Результаты матчей первого игрового дня 13 мая

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В Финляндии стартовал групповой этап чемпионата мира по хоккею.

В первый игровой день США победили Латвию (4:1), Франция уступила Словакии (2:4), Канада обыграла Германию (5:3), Финляндия была сильнее Норвегии (5:0). 

Чемпионат мира-2022

Группа А

Франция – Словакия – 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Германия – Канада – 3:5 (0:2, 1:3, 2:0)

Группа B

США – Латвия – 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

Финляндия – Норвегия – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Расписание чемпионата мира по хоккею 2022 в Финляндии

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею 2022 в Финляндии

Статистика чемпионата мира по хоккею 2022 в Финляндии

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