Майоров о «Металлурге»: «Пропуская по 6 шайб, Кубок Гагарина не выиграешь. Надо улучшать связи между атакой и обороной»

высказался в преддверии старта серии между и «Металлургом».

– Каким вам видится предстоящий финал?

– Если судить по двум прошедшим раундам на Востоке, многое будет зависеть от того, насколько тренеры уральцев сумели стабилизировать свою игру. Потому что пропуская по шесть шайб, не выиграешь.

Таких перепадов команда, которая претендует на чемпионство, просто не может себе позволить. Значит, надо улучшать связи между атакой и обороной.

– То есть, ЦСКА выглядит более сбалансированной командой по сравнению с «Металлургом»?

– Конечно. Поэтому не исключаю, что «Магнитка» попробует против ЦСКА от обороны сыграть. Но тогда нужно иметь очень быстрых нападающих, умеющих убегать в контратаку. Посмотрим, способны ли магнитогорцы на это в противостоянии с армейцами, – сказал двукратный олимпийский чемпион.