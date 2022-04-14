Борис Майоров: «Воробьев продемонстрировал тренерскую работу, еще раз доказал, что «Металлург» не зря занял первое место на Востоке»

прокомментировал победу «Металлурга» в серии с (4-1).

«Не скажу, что очень легко обыграл «Трактор». Сейчас «Магнитке» главное задуматься над вопросом с большим количеством пропущенных шайб, чтобы не повторить того, что, к примеру, было в серии с «Авангардом». Но справедливости ради отметим, что и забивали магнитогорцы прилично.

продемонстрировал тренерскую работу, вывел команду в финал Кубка Гагарина, это уже хорошо. Он еще раз доказал, что «Металлург» не зря занял первое место на Востоке в регулярном чемпионате», – сказал двукратный олимпийский чемпион