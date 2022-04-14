Губернатор Челябинской области о «Тракторе»: «Динамичный подъем говорит о том, что мы системно работаем над тем, чтобы делать команду лучше»

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с игроками «Трактора».

Отмечается, что он поблагодарил клуб за успешно проведенный сезон.

Напомним, «Трактор» уступил «Металлургу» (1-4) в серии финала Востока.

«Дорогие друзья, хочу сказать вам большое спасибо за прошедший сезон, он стал одним из самых ярких за последнее время и, без сомнения, на долгие годы останется в памяти болельщиков «Трактора».

Команда на высоком уровне провела регулярный чемпионат. Если брать последние несколько лет, то динамичный подъем говорит о том, что мы системно работаем над тем, чтобы делать команду лучше и лучше. «Трактор» уверенно преодолел две стадии плей-офф, завоевал бронзовые медали КХЛ. К сожалению, не получилось сыграть в финале Кубка Гагарина, к чему мы все стремились. Я уверен, что шансы были достаточно серьезные.

Считаю, что клуб максимально постарался выполнить все основные задачи на сезон. В целом, команда, тренеры проявили себя очень неплохо. Наверное, неправильно говорить о каждом игроке, команда – она на то и команда, важно, чтобы каждый добавлял, бился друг за друга», – сказал губернатор Челябинской области и президент «Трактора».

Губернатор пообещал, что руководство области продолжит оказывать всестороннюю поддержку «Трактору», будет создавать для системы клуба все необходимые условия и развивать инфраструктуру. В частности, в этом году будет запущен региональный Центр олимпийской подготовки по хоккею.

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