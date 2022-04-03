Бучневич обновил личный рекорд по передачам за сезон (31) в матче с «Калгари». У него 54 очка в 59 играх

обновил личный рекорд по передачам за сезон (31).

Россиянин ассистировал Брэндону Сааду в концовке матча регулярного чемпионата с (6:4).

В его активе стало 54 (23+31) очка в 59 играх. Бучневич улучшил свой ассистентский рекорд, до этого лучшим достижением были 30 передач в 68 матчах в сезоне-2019/20.

Таким образом, до конца сезона Павел будет улучшать личные рекорды по всем трем показателям результативности.

Сегодня Бучневич (20:53 – максимальное время среди форвардов «Блюз», 0:56 – в большинстве, 1:21 – в меньшинстве, «0») отметился 2 бросками, 2 силовыми приемами и 2 блоками. Также допустил 1 потерю шайбы.